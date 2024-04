CFE: El cargo “desconocido” que podría llegar a tu recibo de luz en mayo del 2024

Es bien sabido que el dinero así como llega se va, sobre todo porque hay que pagar servicios y demás gastos de primera necesidad. Es por eso que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó a sus usuarios por un posible cargo no reconocido que podría llegarles en su recibo de mayo.

El servicio de energía eléctrica es indispensable para realizar la mayoría de actividades cotidianas, de ahí la importancia de pagar el recibo de luz a tiempo para evitar cortes en el mismo o adeudos y mal historial.

Te puede interesar: CFE: ¿cuánto aumentará la tarifa del recibo de luz en septiembre?

¡Cuidado con las enfermedades del estómago causadas por el calor! [VIDEO] En Venga La Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información.

Anteriormente el pago extemporáneo no representaba tantos problemas como ahora, pues el servicio se seguía brindando de forma ininterrumpida; no obstante, los nuevos medidores ahora son diferentes y si no se paga en tiempo y forma se corta el servicio desde las oficinas de la CFE.

¿Cómo evitar que te corten la luz por no pagar a tiempo? Para que no se te pase la fecha de pago de tu recibo de luz de CFE, en él vienen dos fechas que son importantes: Fecha límite de pago y fecha límite de corte; es decir, que si no pagas antes de la fecha de corte al día siguiente te cortarán el servicio.

Te puede interesar: ¿Qué harías con 7,000,000? 🤔🤔 Esta moneda te sacará de pobre y te volverá millonario en un abrir y cerrar de ojos. 🪙💰💰

Una vez que te corten el servicio deberás acudir a las oficinas de CFE para solicitar una reconexión, la cual tiene costo y posteriormente tu servicio de luz será restablecido en un periodo de 2 a 24 horas.

¿Cuál es el cargo no reconocido que podrías presentar?

De acuerdo con CFE, en tu casa o negocio además de tener un medidor de luz, también puedes solicitar una electrolinera en caso de que tengas algún vehículo eléctrico. Esta es una estación de recarga para autos eléctricos, híbridos y enchufables.

También te puede interesar: ¿Cuándo termina la tarifa de verano de la CFE con descuento al recibo de luz?

Las electrolineras pueden instalarse en hogares, negocios y espacios públicos ya que se alimentan de la red de CFE y el consumo de luz llega reflejado en el recibo. Estos sistemas sirven para abastecer las baterías que alimentan los motores eléctricos de estos vehículos.

¿Cómo solicitar la instalación de una electrolinera?