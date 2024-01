CFE: Estas son las razones por las que te podría cortar la luz en enero 2024.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa pública que distribuye la energía eléctrica en todo México. Ante el propósito de suministrar la luz de forma más óptima y promover el desarrollo de las actividades económicas en el país, cada mexicano paga por este servicio, ya sea mensual o bimestralmente, según lo que les resulte conveniente. Sin embargo, ¿cuáles son las razones por las que la CFE te podría cortar la luz en enero 2024?

En plena era digital, el servicio de la luz en casa se vuelve casi indispensable, por lo que, si repentinamente no puedes cargar tu celular o el módem de tu internet no enciende, los problemas comienzan. No obstante, estos no siempre derivan de accidentes o fallas en los aparatos o el cableado, a veces solo es la acumulación de varios meses sin pagar tu recibo de luz.

¿Qué equipo intentó pintar la mejor réplica de la pintura ‘El Grito’?

Te puede interesar: CFE aprueba descuento del 50% a quienes cumplan con este requisito

¿Por qué la CFE te podría cortar la luz en enero 2024?

Tal como mencionamos antes, una de las razones por las que la CFE te podría cortar la luz en enero 2024 puede ser una multa o varias por tener un adeudo de muchos meses de servicio. La buena noticia es que si te pasa algo así, puedes realizar el pago durante los 15 días posteriores a que te corten la luz en casa. En este sentido, es importante cubrir el adeudo para que no te cancelen el contrato.

Del mismo modo, entre las razones por las que la CFE te podría cortar la luz en enero 2024 se encuentran los siguientes casos:



Pago extemporáneo de luz

Uso ilícito

Ajuste a la facturación

Cabe señalar que si necesitas de una reconexión del servicio de luz en casa, este tiene un costo extra. En este sentido, tendrías que ir a pagar en las ventanillas de los centros de atención de la CFE o en los cajeros automáticos (CFEmáticos). O bien, podrías recurrir a la opción de llamar al 071 y el costo extra se te cargará en tu próxima facturación.

Para finalizar, lo mejor es que no se te acumulen adeudos y estar al día con tus pagos. De lo contrario, la CFE podría cortar la luz de tu casa o de tu negocio.

Te puede interesar: CFE: ¿Qué es la banda B28 y cómo saber si tu celular es compatible?