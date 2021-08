Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones, muere a los 80 años.

Una lamentable noticia se dio a conocer en las últimas horas, el baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts, murió a los 80 años en un hospital de Londres. La triste pérdida llega semanas después de que Watts se retirara de la gira No Filter de la banda. El músico era miembro del mítico grupo de rock desde 1963.

Su publicista Bernard Doherty, mencionó a través de un comunicado lo siguiente:

Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo; también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento

Esta noticia ha dejado a todos sus fans impresionados, pues Watts era considerado uno de los mejores bateristas del rock de la historia.

Los médicos consideraron que no era apto para unirse a la gira reprogramada de 13 fechas de No Filter, que comienza el próximo mes, y le prescribieron semanas de descanso y recuperación, así lo reveló el diario The Sun.

El objetivo de los Stones era que volviera a estar en forma para las grandes celebraciones del 60 aniversario de la banda en 2022, cuando lanzarán su primer álbum de canciones originales en 17 años.

La vida de Charlie Watts

A principios de los años sesenta, Watts ya era un músico conocido en el circuito de R&B de Londres. Tocaba en varias bandas, entre ellas, la más importante era Blues Incorporated, que integraban varios músicos que luego harían una gran carrera.

Al mismo tiempo, Watts se ganaba la vida como diseñador gráfico. Keith Richards y Mick Jagger lo querían en su banda a como diera lugar.

Pensábamos que había sido tocado por la gracia de Dios

Watts marcó de esa forma un estilo propio que acompañó durante casi 60 años a la banda británica.