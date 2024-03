Charly López asegura que la casa que pelea Ingrid Coronado le pertenece a él

El litigio entre Charly López e Ingrid Coronado por la posesión de una casa que esta le reclama continúa, aunque el actor y conductor se defiende y reafirma que la propiedad le pertenece desde hace 20 años.

¿Qué dijo Charly López sobre la casa?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Charly López aseguró que “no la peleo, es mi casa, la que la está peleando es la señora, pero ahí lo ve mi abogada Margarita Gutiérrez que es la que lleva el caso. Yo ya no me meto en broncas porque luego abro mi bocota”.

¿Le gustaría llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado?

Al preguntarle si le gustaría llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado, Charly López sentenció que “no hay acuerdo, yo llevo 20 años viviendo ahí. Lo que es irreal es, que después de 20 años, reclamen una propiedad cuando se sabe que está pagada. Eso lo dejo en manos de las autoridades y yo mejor no me meto, pero creo que todo va a salir a mi favor”.

¿Cómo marcha la relación con su hijo Emiliano?

Sobre cómo va su relación con su Emiliano, con quien a raíz de este pleito está distanciado, dijo lo siguiente: “Yo espero verlo pronto y poder platicar con él y tener una plática ya de adultos porque ya es un hombre. Emiliano ya tiene 25 años y tener una muy buen plática con él es lo que quiero”.

¿Cómo va el tema Garibaldi?

Al cuestionarle sobre cómo va el tema de la recuperación del nombre Garibaldi, Charly López comentó que “sigue en proceso en el IMPI el nombre de Garibaldi. El de GB5 ya lo tenemos, el Garibaldi sigue en proceso”.

“Dios quiera y lo podamos tener porque lo merecemos. Vamos a ver qué deciden las autoridades, en este caso el IMPI”, acotó. Charly se presentó en El Paso, Texas con GB5 como parte del elenco del “90’s Pop Tour”.