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FOTOS | Fans de Chayanne están en shock por la 'manita de gato' que se dio en el rostro.

El cantante sorprendió a propios y extraños al dejarse ver con una apariencia distinta; fans le han pedido que no se meta bótox.

Por: TV Azteca

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