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FOTOS | Fan de Chayanne le hizo un llamado, ¡y le respondió!

El cantante sorprendió a propios y extraños al responder al llamado de una fan. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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