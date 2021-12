Chayanne acepta que nunca ha pensado en su retiro de la música.

EXCLUSIVA. Todos los detalles del gran regreso de Chayanne al cine.

A pesar del ajetreo que Chayanne ha vivido a lo largo de su exitosa carrera, nunca ha pensado en el retiro, solamente ha querido darse un respiro para descansar un poco.

“Hay momentos difíciles en la carrera, no me ha pasado, pero me siento afortunado de todo el amor que recibo de la gente, de la carrera, de haber empezado una carrera desde los 10 años, nunca de tirar la toalla, pero sí el momento de decir que pare el mundo un poquito para poder disfrutar”, dijo en entrevista con Ventaneando.

El intérprete de ‘Torero’ confesó que se perdió el nacimiento de su hermano, así como la convivencia con sus familiares a lo largo de su vida artística, pues estuvo ausente hasta por periodos de uno o dos años, todo debido a su carrera; no obstante no se arrepiente de nada.

Te puede interesar: Paulina Rubio repartió manotazos a la prensa a su llegada a CDMX.

Chayanne incursiona en el cine

Chayanne está de regreso al ruedo, pero en el cine, ya que hizo el doblaje del león Clay Calloway, uno de los protagonistas del lagrometraje ‘Sing 2'.

El boricua se codea en la cinta con un elenco de primera conformado por Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Nick Kroll y Tori Kelly.

También podría interesarte: Menudo rinde desgarrador homenaje a Ray Reyes en pleno concierto.