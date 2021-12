Menudo rinde desgarrador homenaje a Ray Reyes en pleno concierto.

EXCLUSIVA. Todos los detalles del regreso del grupo Menudo a México.

Euforia, nostalgia y melancolía fueron las emociones que vivieron las miles de fanáticas del grupo puertorriqueño Menudo la noche del viernes pasado en la Arena Ciudad de México.

Johnny Lozada, René Farrait, Miguel Cancel y Ricky Meléndez iniciaron su presentación con algunos de los temas que fueron éxitos en la etapa en que estaba su fallecido compañero Ray Reyes a manera de homenaje para después dar estas palabras.

“Esta es una noche de sentimientos encontrados. Por un lado, estamos sumamente contentos de estar nuevamente con todos ustedes; sin embargo, también estamos por primera vez sin nuestro hermano Ray Reyes”, expresaron.

Queremos dejarles saber a todos ustedes que Ray está con nosotros, así que vamos a comenzar con sus temas

Menudo proyecta video inédito de Ray Reyes

Pero sin duda, el momento más emotivo de la noche fue cuando se proyectó el video del tema Si tú no estás cantado por Ray con imágenes a lo largo de su vida.

Menudo cuidó la seguridad de sus fanáticas hasta el último momento

Las fans estaban tan eufóricas por ocupar las primeras filas que se tuvo que parar el concierto unos minutos sin que pasara a mayores.

“Hasta que esto no se resuelva, no vamos a continuar, esto no se permite aquí. Nosotros estamos más pendientes en la seguridad de ustedes que en la de nosotros, por lo tanto, no podemos permitir que nadie salga lesionado”, expresó Johnny Lozada para las asistentes al espectáculo.

Más de dos horas duró el espectáculo en el que rememoraron todas aquellas canciones icónicas que pusieron a bailar a sus más fieles fanáticas.

