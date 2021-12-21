Paulina Rubio repartió manotazos a la prensa a su llegada a CDMX.

Paulina Rubio fue encontrada en el aeropuerto de México. ¿Qué pasó?

Totalmente a la defensiva, fue como Paulina Rubio llegó a México este fin de semana, procedente de Los Ángeles, California.

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La cantante quiso pasar desapercibida al bajar del avión cubierta de pies a cabeza, pero con todo y eso los reporteros se percataron de su llegada; no obstante al intentar acercarse a ella los manotazos no se hicieron esperar.

Con permiso, con permiso. Quítate, por favor. Esto no me lo vuelvas a hacer…

Paulin Rubio manoteó a su chofer por no ayudarla

En la repartición de los cates, hasta a su chofer le tocó uno en la espalda baja, por no escoltarla y quitarle a la prensa de encima.

La polémica con el padre de su hijo menor

La cantante aceleró más el paso ante las preguntas del reciente encontronazo que vivió con Gerardo Bazúa, por no permitir que su hijo menor viajará con él a pasar las navidades a Culiacán, Sinaloa.

Los quiero, los quiero, pórtense bien…

Los planes no salieron de la mejor forma

Una vez en su camioneta y mientras subían sus maletas, Paulina se recostó en el asiento trasero y se acomodó en posición fetal para evitar ser captada.

Pero vaya sorpresa que se llevó su equipo, pues la cajuela no cerró bien y cuando el vehículo empezó a avanzar se abrió y una maleta de la cantante cayó.

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Pero todo por andar a las prisas e intentar huir de la prensa, según trascendió Paulina Rubio se reuniría este lunes con Alejandra Guzmán para grabar algunos promocionales de su gira Perrísimas.

