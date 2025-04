Chef Poncho Cadena revela que él y Litzy ya viven juntos; ¿está listo para un bebé?

Una de las relaciones que ha acaparado por completo las miradas de los medios nacionales es aquella protagonizada por el Chef Poncho Cadena y Litzy, misma que ha escalado niveles sorprendentes de manera realmente rápida. Ahora, el antes mencionado confesó que actualmente ya vive con su futura esposa, por lo que no descarta la posibilidad de tener hijos pronto.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Litzy y el Chef Poncho Cadena se conocieron en una de las ediciones de MasterChef México, programa producido por TV Azteca. El impacto entre ambos fue inmediato, aunque es una realidad que comenzaron a salir una vez que los dos culminaron su proyecto. Desde aquel momento hasta la fecha, lo único que han irradiado es felicidad.

¿El Chef Poncho Cadena y Litzy ya viven juntos?

Durante una charla con el portal TVNotas, el Chef Poncho Cadena en principio dejó claro que sus hijos aún no conocen a Litzy dado que, a su consideración, aún es muy pronto para ese momento. No obstante, sí evidenció que, después de varios meses de relación, ya viven juntos, por lo que no descartan la posibilidad de tener hijos en un futuro a mediano y largo plazo.

De acuerdo a lo mencionado, el Chef Poncho Cadena y Litzy comparten vivienda en las costas de Baja California Sur, lugar en donde cuenta con uno de sus restaurantes. Eso sí, dejó claro que constantemente viajan a la Ciudad de México debido a los compromisos laborales que ambos sostienen, por lo que es común encontrarlos en la capital del país de manera reiterada.

¿La polémica con su antigua esposa terminó?

Durante el inicio de la relación, una de las polémicas más grandes que tuvo que enfrentar fue las declaraciones de la expareja del Chef Poncho Cadena, quien aseguró que Litzy únicamente estaba con él por su dinero. Afortunadamente para su causa, tiempo después el mismo cocinero evidenció que los problemas se habían arreglado, por lo que hoy en día su relación no puede estar mejor.