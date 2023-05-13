MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Poncho Cadena?, uno de los chef juez de la nueva temporada.

Todo está listo y las hornillas de MasterChef Celebrity están a punto de encenderse, solo es cuestión de horas para que arranque la tercera temporada de la Cocina más Famosa de México, donde no solo veremos nuevos participantes, sino también nueva conductora y jueces, entre los que destaca el chef Poncho Cadena.

CHEF ALFONSO CADENA

¿Quién es Poncho Cadena?

Alfonso Cadena Rubio, mejor conocido como Poncho Cadena, es un reconocido chef originario de Hermosillo, Sonora. Nació en el año 1972 y es hijo del chef y empresario Ignacio Cadena, quien destacó como un importante promotor del gremio restaurantero y hotelero de Puerto Vallarta, Jalisco.

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Cadena estudió la licenciatura de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en 2001 se fue a Canadá a estudiar en la escuela Pacific Culinary Artes. Luego de su formación académica decidió emigrar a Europa para conocer las tendencias culinarias de diversos países, mismas que fueron forjando, poco a poco, sus conceptos gastronómicos.

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A su regreso a México se centró en desarrollar su propio estilo, una cocina visceral, sin tiempos ni reglas. Es un concepto donde brilla el sabor, la invención, la presencia visual del plato y la combinación de alimentos.

En 2006 grabó su primera serie para un programa de televisión, seguida de 9 títulos más. Poncho Cadena es dueño de diversos restaurantes como “La Leche” en Puerto Vallarta, “Hueso” en Guadalajara y “Carbón Cabr…” en Cabo San Lucas.

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¿Quién es la esposa de Poncho Cadena? El chef Poncho Cadena está casado y tiene dos hijos llamados Alfonso y Mateo; sin embargo, de su esposa se conoce poco y nada pues no forma parte del medio y se ha mantenido alejada de los reflectores.

¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

No te pierdas el estreno de la tercera temporada de MasterChef Celebrity este próximo domingo 14 de mayo, en punto de las 20 horas por la señal de Azteca UNO, además podrás seguir todas las emociones por la App TV Azteca EN VIVO.