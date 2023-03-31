VIDEO: La terminó su novio por mensaje y enloqueció ¡en pleno vuelo!

La leyenda de “la niña del parque Rodolfo Landeros” ¿ya la conocías?.

El amor vuelve loco a las personas y eso pasó con esta chica. En un vuelo una pasajera empezó a gritar y llorar enloquecidamente, los demás viajeros pensaban que le sucedía algo muy grave o que tal vez le temía a las alturas.

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Parte de la tripulación quiso tranquilizarla y le preguntaban el motivo de su llanto, a lo cual respondió que su novio la terminó por mensaje, por más que trataron de calmar la situación la joven no se controló, por lo que varios grabaron ese momento tan dramático con sus celulares. Los pasajeros pasaron un rato muy incómodo, pero cuando la chica bajó del avión pasó uno aún más incómodo, pues la policía ya estaba esperándola.