(VIDEO) ¡La tóxica lo agarró grabando lo que no debía!

Este sujeto pasaba un día tranquilo de vacaciones. Se le ocurrió la excelente idea de sacar su teléfono para grabar unas tomas de la playa. Sin embargo, esta enfocaba demasiado a unas guapas mujeres que se relajaban cerca del mar. Todo se arruinó cuando su esposa se dio cuenta.

La imagen final de la grabación muestra a la mujer muy enfadada, por lo que hace que el video sea muy gracioso. Evidentemente, no fue nada chistoso para ella. Ya sabemos que durmió en el sillón esa noche. Las flores no bastarán para arreglar este asunto.