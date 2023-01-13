(VIDEO) ¡La tóxica lo agarró grabando lo que no debía!
Parecía un día muy tranquilo en la playa. El hombre que grababa el video tomó todo, incluyendo a mujeres guapas. Cuando giró la cámara, su esposa lo despreció.
Este sujeto pasaba un día tranquilo de vacaciones. Se le ocurrió la excelente idea de sacar su teléfono para grabar unas tomas de la playa. Sin embargo, esta enfocaba demasiado a unas guapas mujeres que se relajaban cerca del mar. Todo se arruinó cuando su esposa se dio cuenta.
La imagen final de la grabación muestra a la mujer muy enfadada, por lo que hace que el video sea muy gracioso. Evidentemente, no fue nada chistoso para ella. Ya sabemos que durmió en el sillón esa noche. Las flores no bastarán para arreglar este asunto.
Beautiful Holidays memories 😂 pic.twitter.com/UkR5K9gP4e— Wtf Moments (@Wtfmomentes) September 30, 2022