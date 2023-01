Una chica pagaba su renta con sexo, pero no le dijo nada a su roomie.

Una chica decidió pagar todo con sexo y esto hizo que su madre se molestara de sobremanera. La chica no quería que la tacharan de prostituta solamente por estar buscando su comodidad. Además, ella pensaba que pagar con sexo no era ningún pecado, a pesar de todos los insultos y agresiones que pudiera recibir.

Una madre estaba muy molesta y preocupada por su hija. Ella se enteró que pagaba todo con sexo y pensaba que su hija se había convertido en una prostituta por todo lo que ha estado haciendo y ya no sabía qué podía hacer para tratar de controlar a su hija.

La joven también estaba molesta y muy cansada de la actitud de su madre. Ella veía a su madre como una mujer mediocre y no apoyaba el hecho de que su madre la tachara de prostituta por sus decisiones. Además, creía firmemente que pagar con sexo por las cosas no era un pecado y ella solamente quería encontrar su comodidad. La joven también reveló que su madre no le dio los mejores tratos después de que su padre falleciera.

Mi hija paga todo con sexo. | Programa del 17 de enero del 2023

La mejor amiga de la joven vivía con ella y pensaba que tenían un trato normal con su casero. Pero la sorpresa fue cuando se enteró que su compañera de habitación pagaba la renta con su cuerpo. Esta chica pensaba que su mejor amiga le estaba faltando el respeto a su propio cuerpo y tenía miedo de que le fuera a pasar algo por ese tipo de acuerdos y de tratos.

El casero de las dos jóvenes también tuvo un momento para intervenir en la discusión. Este hombre mayor aceptó que el trato de que se pagara con sexo se hizo desde el inicio y no sabía que era algo que solamente había pactado con una de sus inquilinas. Dijo que era cosa del pasado, pero que también quería disculpas de la madre de una de ellas por los daños que había habido en su propiedad.

La sorpresa para todos fue cuando llegó la madre del casero. Ella no sabía que su hijo estaba rentando su propiedad y muchos menos del trato que tenía con una de sus inquilinas. La dueña de la casa también confesó que su hijo, aunque fuera un hombre mayor, seguía siendo un mantenido por ella y dijo que era un vividor y una decepción.