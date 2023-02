Una chica se quería casar con su novio con cáncer, pero su madre no.

Una mujer estaba desesperada porque su hija tenía un novio con cáncer. La chica decía amar a ese chico y quería casarse con él, por amor y para facilitar los procesos necesarios en clínicas y hospitales. La madre no quería permitir que su hija “echara a perder su vida” al contraer nupcias con el chico con cáncer.

La hija de esa mujer quería que su madre la dejara en paz. Ella ama a su novio y dijo que quería estar con él hasta que su cáncer se lo permitiera. Solamente quería ser feliz a su lado. Además, dijo que su madre es una egoísta que solamente ve por ella misma. Resultó ser que la chica no sabia nada de su novio desde que su madre le hizo una llamada y la chica no supo qué fue lo que le dijo. La chica también reveló que su madre le dijo siempre que los hombres son para que le den dinero.

La tía de la chica estaba harta de su hermana y de sus chantajes. Ella no quería dejar sola a su sobrina ni a su novio, no pensaba abandonar al chico que tenía cáncer. La tía es la persona que recibió a su sobrina y a su novio en su casa. Dijo comprender a su sobrina porque ella también perdió a una pareja a la que le tenía muchísimo amor. También dijo que su hermana no comprenda lo que es un amor sincero y que tampoco quiera apoyar a su hija con una situación tan delicada.

Mi hija se quiere casar con un moribundo. | Programa 10 febrero 2023

El novio de la chica llegó de sorpresa. Él dijo que estaba con un cuidador y también reveló lo que sucedió después de que la madre de su novia le llamó. El chico también dijo que quería casarse con su novia y quería ser feliz con ella el tiempo que su enfermedad me lo permitiera. El chico también dijo que quería salir adelante y quería que su novia también saliera adelante con su vida y con sus estudios.