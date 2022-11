Así reaccionó Chicharito a las FOTOS de su hijo vestido como princesa.

Sarah Kohan, ex de Chicharito, generó opiniones divididas después de que compartió unas fotos en las que su hijo aparece portando un vestido de princesa.

El equipo de Talla Baja de México representará a nuestro país en la Copa América Talla Baja.

Fue durante una visita a un parque de diversiones cuando la modelo australiana le tomó una foto a su hijo Noah, quien lucía un vestido azul, lo cual provocó reacciones en redes sociales.

“No confundas a tu hijo, no debes vestirlo así”, “¿qué haces? Un niño no debe vestirse así”, fueron algunos de los comentarios en contra. Sin embargo, también hubo quienes defendieron a Sarah Kohan: “si a mi hijo le gustara un vestido así, yo también lo dejaría ponérselo”, “¿qué importa que ande así? No la critiquen”, “aplaudible, vístelo cómo tú quieras”, fueron algunos de los comentarios.

Crédito: Instagram/sarahkohan

Está claro que las críticas no le molestan a la australiana Sarah Kohan, pues en alguna otra ocasión señaló que “mucha gente se preocupa (por verlo) solo con un pañal. Él tiene el cuerpo caliente y suda todo el tiempo por moverse, por supuesto podría ponerle más ropa si no tuviera esa temperatura corporal, así que dejen de mandarme mensajes diciendo “pobre bebé””.

En su momento, Chicharito se sinceró sobre la relación que tiene con Noah, de casi tres años, y Nala, de año y medio, y que en ocasiones ha provocado que sea blanco de críticas por convivir poco con ellos.

“Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas de compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas”, expresó y añadió: “Pero les cuento que acaba de llegar uno de los regalitos para ellos”.

Sobre este suceso no se ha pronunciado, pero sí continúa activo en redes sociales con las menciones de sus patrocinadores y sus transmisiones en Twitch jugando videojuegos con sus fanáticos.