Chicharito rompe el silencio sobre sus hijos y su ex Sarah Kohan.

Durante varios meses, el futbolista Javier Chicharito Hernández ha pasado por momentos muy complicados debido a que su vida privada se ha visto fuertemente afectada al grado de tener que separarse de la madre de sus hijos, la modelo Sarah Kohan.

Fue el año pasado cuando se dio a conocer que esta pareja de enamorados había tomado la decisión de separarse; sin embargo las cosas comenzaron a complicarse, pues el futbolista ha sido muy criticado.

Y es que el delantero mexicano trata de mostrar su día a día con normalidad, aunque es evidente que sus hijos no se encuentran con él, por lo que no hay una convivencia.

Además, se ha revelado que Sarah Kohan ha acusado al jugador de no pasar tiempo con sus hijos y también, de no pagar los gastos de los pequeños, pero eso no es todo, Chicharito ha puesto varias condiciones a la modelo australiana, entre las que destaca no mostrar la cara de sus hijos.

Por otra parte, hace unos días, Chicharito rompió el silencio y reveló su nueva relación con la modelo ecuatoriana Nicole McPherson.

Chicharito rompe el silencio sobre Sarah Kohan

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Chicharito aseguró que no le gusta compartir mucho sobre sus hijos, pero que quiere pasar más tiempo con ellos.

Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas de compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas. Les cuento que acaba de llegar uno de los regalitos para ellos

Recordemos que la polémica siempre ha seguido a Chicharito, pues desde su separación de la modelo, muchos rumores se han hecho sobre su relación, incluso poniendo en duda su paternidad.

Aunque, está información queda en un simple rumor, pero no es una situación agradable para el jugador mexicano.