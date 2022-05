Chicharito alerta con mensaje: “Me llegó la depresión”.

Chicharito Hernández brindó declaraciones muy llamativas en una visita a México en la que alertó con un mensaje donde dijo llanamente que le llegó la depresión.

El histórico delantero de la selección mexicana estuvo por Guadalajara, el mismo lugar donde comenzó su carrera dentro de Chivas, dando una charla en el albergue Los Pinos donde hizo una donación en nombre de Los Ángeles Galaxy, su actual club, y también dejó unas palabras profundas para el público ahí presente.

¿Qué dijo Chicharito?

El ex jugador del Manchester United y el Real Madrid le recomendó a los niños ahí presentes que disfruten la vida, que sean auténticos siempre porque en él hubo un momento en el que dejó de disfrutar, el entorno lo hizo su presa y cayó en el sistema, le decían qué decir, cómo actuar, sintió que le vendió su alma al diablo tras obtener la fama. Muy profundos sus comentarios pero eso no fue todo.

El Chicharito también expresó lo siguiente: “me tengo que ‘vulnerabilizar’ para poder explicarme. Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Fui siguiendo patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y vacíos que no había llenado y me llevó a la depresión el tocar fondo, para aceptar que habrá un existencial que no vamos a poder llenar, nadie podrá llenarlo y no hace sentido, pero soy creyente, que entre más sueltas más te llega y es ilógico. No hace sentido la vida”.

La última gran declaración del histórico 14 de la Selección de México incluye lo siguiente: “puede haber hecho sentir mal a personas pero no estaba consciente que lo hice, leí a un psicoanalista y decía que los seres humanos, en ocasiones se convierten en una bestia, lo cual no debe ser y yo le llamo aceptar tu sombra, todo lo que ves en alguien que no te gusta y eso puedes llegar a ser. Lo que te genera incomodidad, lo tienes adentro, pero no quieres expresarlo y es amor propio, así que me apapacho, me tengo profundo amor propio y decirme mis errores, aceptarlos pero estar conscientes para no hacerle mal a nadie”.