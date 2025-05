¿Chingu Amiga se va de México tras críticas en su contra? Esto dijo

La Chingu Amiga es una de las extranjeras más queridas en México, o así era hasta hace algunos meses cuando los internautas comenzaron a criticarla debido a la gentrificación, un fenómeno social en el que se encarece la vida de los locales debido a la llegada de migrantes de primer mundo.

Y es que la influencer realizó un video que publicó en su canal de YouTube, en donde dijo hacer “un reto” por estar a punto de llegar a los 15 millones de suscriptores. En las imágenes mostró a una madre soltera que fue deportada de los Estados Unidos y que actualmente vivía en condiciones de pobreza, por lo que le obsequió una cama y otros artículos de despensa.

Lo que molestó a muchas personas fue la forma en la que se presentó la historia de la mujer, lo cual le causó múltiples críticas a la Chingu Amiga, quien decidió hacer caso omiso, a pesar de que muchos incluso le pidieron que se fuera de la República Mexicana.

¿Chingu Amiga se irá de México?

A pesar de los comentarios en su contra, ‘la coreana favorita de los mexicanos’ continúa teniendo una base sólida de fans lo que la ha impulsado a tomar la decisión de continuar en nuestro país, y a desmentir de forma pública los rumores que aseguraban que regresaría a Corea.

“Eso no sé de dónde salió, yo nunca dije, es una noticia falsa, no voy, no tengo plan”, dijo la famosa por medio de sus redes sociales, explicando que además tiene dos grandes proyectos en puerta, aunque aseguró que aún no puede dar mucha información al respecto.

¿Qué es la gentrificación?

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la gentrificación es un proceso que implica el desplazamiento de la población original a consecuencia de la llega de otra que tiene un mayor poder adquisitivo, pues se manifiesta en el aumento de los precios de productos básicos, de la vivienda, entre otros aspectos que afectan directamente a los locales.