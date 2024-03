Chiquis se quitó el apellido Rivera de su nombre artístico

Chiquis se encuentra y México y durante su estancia le concedió una entrevista exclusiva a Pati Chapoy, nuestra titular de Ventaneando. Allí aprovechó para hablar de varios temas, como de su gira y de la demanda que sus hermanos interpusieron contra su abuelo, entre muchos otros temas.

¿Qué dijo Chiquis sobre su nombre artístico?

En esta primera entrega, Chiquis habló sobre su cambio de nombre artístico, ya que se quitó el Rivera para únicamente quedarse como Chiquis. “No me lo quité, o sea, siempre he sido Chiquis. No me lo quité (el apellido Rivera), lo que pasa es que mi nombre artístico es Chiquis y el nombre que me dio mi madre es Janney Marín”.

Chiquis confesó que desde su infancia vio a su familia fracturada [VIDEO] Pati Chapoy entrevistó a Chiquis, y le reveló de dónde viene su nombre artístico; y aunque ya no usa su apellido, se siente muy orgullosa de ser hija de Jenni Rivera.

“Vengo de la familia Rivera, por supuesto que sí, estoy orgullosa de ser hija de Jenni por supuesto”, agregó y reveló que el nombre de Chiquis se lo puso un tío suyo. “Cuando estaba chiquita, chiquita me puso Chiquis, creo que era por un grama que se llamaba “Chiquilladas"”, algo así”.

¿Se quitó el Rivera por la demanda contra su abuelo? Al preguntarle si se quitó el apellido Rivera por las demandas de sus hermanos a su abuelo, Pedro Rivera. “Nada de eso, no es que no me guste, es que siempre me ha gustado así Chiquis, Me pusieron Chiquis Rivera los medios, pero no me molesta”.

¿Por qué sus hermanos demandaron a su abuelo?

Sobre cuál fue el motivo por el que sus hermanos demandaron a su abuelo, Pedro Rivera, Chiquis aseguró que “el motivo de que yo estoy aquí es para anunciar mi gira “Diamantes Tour” y también que tengo una fecha muy importante el día 3 de noviembre aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Estoy muy feliz, ese es el motivo por el cual yo vengo aquí a México. De lo otro no me gustaría hablar, no puedo de hecho, es algo legal, es algo que mi hermana y mi hermano, yo los apoyo y es lo único que voy a decir sobre eso”.

¿Qué opina sobre la demanda que interpuso su abuelo contra sus hermanos?

Chiquis no dijo nada sobre ese tema y aseguró que “yo sé quién soy, yo sé dónde estoy y dónde me paro. Yo sé que tenemos la razón, desafortunadamente esto pasó en la familia y es muy triste pero todo está en las manos de Dios, yo se lo dejo todo en las manos de Dios y de la Ley”.

La cantante reveló que la decisión de demandar a su abuelo la tomaron todos sus hermanos y ella. “Sí estaba enterada, yo ya había hablado con ellos y fue algo que se tenía que hacer”, recalcó y aseguró que la relación con su familia siempre ha estado fracturada.

Por último, habló sobre su disco y gira “Diamantes” y sobre lo mucho que le gusta escribir canciones de desamor. Al mismo tiempo reveló que todo inició a los 16 años cuando le rompieron el corazón por primera vez y luego por una relación muy difícil y con la que su mamá no estaba de acuerdo porque él tenía hijos.