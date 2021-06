Chiquis Rivera muestra los resultados de su cirugía de senos.

Chiquis Rivera generó gran polémica por su nuevo aspecto físico, pues apareció en Instagram con una diminuta cintura y unos senos más grandes. La hija de Jenni Rivera desató todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes opinaron sobre la escultural figura de la cantante.

Chiquis Rivera es una de las personalidades más polémicas del momento

‘La Chiquis’ Rivera revela si le molestan las comparaciones constantes con su mamá, la fallecida Jenni Rivera.

Recordemos que, la intérprete de Horas Extras, atribuyó su diminuta cintura a desayunos de jugo de limón y agua caliente.

Harta de las críticas en su contra, la sobrina de Lupillo Rivera subió un video en sus historias de Instagram, explicando que solo se levantó los senos con un cirujano plástico.

“Me operé de las bubis y nada más de las bubis. Ya estoy viendo en las páginas de chismes, que la verdad casi siempre tienen la información incorrecta, no me hice la manga y si lo hubiera hecho se los diría. Me la hice operación en las bubis, las quería más paraditas”, expresó la cantante de música regional mexicana.

Chiquis Rivera negó que pagó su operación con publicidad en sus redes sociales

Chiquis Rivera respondió a sus detractores y confesó que su operación no se dio a través de una campaña publicitaria al Doctor Gutiérrez.

La artista, de 35 años, reveló que pagó por su operación de busto y nada fue gratis como se rumoró entre los usuarios de internet.

Le pagué, no es gratis... Me operaron el lunes y no el domingo, para que vean que todo lo que dicen no siempre es correcto. Lipo tampoco me hicieron, solo de acá de los lados, pero solo por las bubis

Recordemos que no es el primer escándalo que enfrenta la polémica hija de Jenni Rivera. En su momento, la joven fue tema de conversación por su separación de Lorenzo Méndez y sus directas en Twitter.

Por si fuera poco, Juan Rivera se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando y confirmó que Jenni Rivera quitó de su testamento a Chiquis Rivera.

