Chloë Grace Moretz: La actriz a la que un meme le arruinó la vida.

Chloë Grace Moretz, famosa por películas como La Quinta Ola o Si Decido Quedarme, confesó que sufrió dismorfia corporal tras un cruel meme sobre ella en las redes sociales.

La estadounidense fue comparada con un personaje de Family Guy, luego de que fue captada entrando a un hotel con dos cajas de pizza. En la foto se puede ver a Chloë con una playera y shorts negros, mientras sobresalen sus largas piernas.

La actriz fue comparada con un personaje de Family Guy, el cual es una mujer rubia con un vestido morado y piernas largas. El cuerpo de Chloë inmediatamente fue objeto de burlas y se convirtió en un meme que dio vuelta por internet.

Lo anterior dañó el autoestima de la celebridad, generándole dismorfia corporal: “Todo el mundo se burlaba de mi cuerpo, se lo comenté a alguien y me dijo: Oh, cállate la boca, es gracioso”, dijo a la revista Hunger.

“Recuerdo que me senté allí y pensé: Mi cuerpo está siendo utilizado como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre lo que soy, y está siendo publicado en todo Instagram”, continuó.

Chloë también contó que le fue muy difícil volver a salir a la calle y voler a tomar oportunidades laborales: “Me quitó una capa de algo que solía disfrutar, que era arreglarme, ir a una alfombra y hacerme una foto. Me hizo sentir súper cohibida”.

Creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en este mundo, se extrapola a los problemas de las redes sociales

En otra entrevista para el The New York Pesto, la actriz habló del viral meme: “Soy una chica muy diferente a la que era. Ahora me siento una mujer… pero hasta el día de ahora, cuando veo ese meme, es algo muy difícil de abordar para mí".

