Esta es la terrible predicción para Danna Paola tras ataque de ansiedad.

Danna Paola alarmó a sus seguidores la semana pasada, cuando pospuso su concierto en Veracruz tras sufrir un ataque de ansiedad. La cantante utilizó sus redes para contar detalles de su estado de salud, adjuntando una foto donde se le ve llorando.

“Estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada, y estoy teniendo un break down emocional en el proceso y aún así me trato de mantener fuerte”, escribió la cantante, añadiendo que se estaba esforzando mucho para darles el mejor tour a sus fanáticos.

La intérprete de Oye Pablo contó que recordó heridas del pasado y desbloqueó recuerdos que la hiceron llorar en semanas anteriores. Por lo anterior, la artista informó que su concierto en Veracruz, el cual se llevaría a cabo el próximo 22 de octubre en Boca del Río, se pospondría hasta el próximo 26 de noviembre de 2022.

Padme Vidente sorprende con predicción sobre Danna Paola

A través de sus plataformas digitales, nuestra querida Padme Vidente habló del trago amargo que pasa Danna Paola, recordándole que es una “consentida del universo”.

“Está sufriendo ansiedad una consentida del univero. Tiene la edad en la que muchos se han convertido polvo de estrellas: la edad de 26 años. Danna Paola está sufriendo ansiedad y estrés”, dijo en sus recientes predicciones sobre el mundo de la farándula.

La vidente no visualiza problemas de alimentación en la cantante, pero su tema con la ansiedad podría llevarla hasta el hospital.

“Yo no veo problemas de bulimia o anorexia, pero sí tiene otro tipo de problemas, ella ya lo ha confirmado. No veo que termine la gira pendiente, el oráculo le dice que se cuide mucho, pues de lo contrario podría quedarse un largo tiempo en el hospital”, concluyó Padme, quien también pidió buenos deseos para la intérprete.

