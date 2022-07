VIDEO: Christian Chávez arremete contra Molotov tras polémica canción.

El grupo conformado por Paco Ayala, Tito Fuentes, Micky Huidobro y Randy Ebright ha estado involucrado en muchas cuestiones no tan amenas a lo largo de su trayectoria. Ahora bien, en esta ocasión, ha sido Christian Chávez quien arremetió contra Molotov tras una polémica canción.

Todo comenzó a partir de una entrevista donde el grupo destacó que una de sus composiciones se ha convertido en un himno dentro de la comunidad LGBTIQ+. Pero, como respuesta, se han encontrado con la resistencia de uno de los exintegrantes de RBD que no coincidió para nada con esa afirmación.

¿Cuál es la canción de Molotov con hizo enojar a Christian Chávez?

Christian Chávez hizo mención a Put..., canción que Molotov sacó a fines de los 90 y se convirtió en una de sus canciones más destacadas. Ahora, fue claro en sus dichos en TikTok sobre su rechazo a esa composición al afirmar: “Hace poco vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov en la cual aseguran que el tema Put... es un tema de la comunidad LGBTQ+ ¡No señores, no se equivoquen!”.

“Por lo menos en mi caso y yo sé que en el caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados”.

Para finalizar, el cantante expresó: “Creo que sí se puede reivindicar una canción, pero no se puede decir que es un tema de la comunidad, porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad. Muchas personas que han muerto en crímenes de odio la última palabra que escucharon fue esa. Esa canción no es de mi comunidad, esa canción no me representa, generó odio durante mucho tiempo”.

Cabe destacar que Molotov siempre ha afirmado que no es una canción con tintes homofóbicos aunque también hay que resaltar que mucha gente se ha valido de este tema para expresar su rechazo hacía la comunidad LGBTIQ+.