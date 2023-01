Christian Chávez hace trend tras exitosa venta de boletos de RBD.

El reencuentro de RBD ha generado una gran expectativa entre sus fans, pues muchos se preguntan cómo será ahora que no estará Poncho Herrera en la alineación, o si Maite Perroni abandonará la gira debido a lo avanzado de su embarazo.

Christian Chávez apoya campaña contra el VIH después de contagiar.

Sin embargo, nadie quiere quedarse fuera de este reencuentro, por ello, sus fans no caben de emoción, pues a lo largo del 2023 la agrupación ofrecerá diversos shows en Estados Unidos, Brasil y México.

Pero no todas son buenas noticias, al menos no para sus fanáticos ibéricos y latinoamericano ya que RBD no contempló dentro de su gira “Rebelde Tour 2023” a países como Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Argentina y España.

¿Cómo marcha la venta de boletos para los conciertos de RBD?

Este jueves 26 de enero, tuvo lugar la preventa Spotify y Citibanamex en Ticketmaster para los conciertos de la agrupación en el Foro Sol de la Ciudad de México y, aunque todavía falta la venta general, los fans han comenzado a perder la fe ya que los boletos se agotaron en ambas preventas para las dos fechas en la capital del país.La venta al público en general será mañana viernes 27 de enero a partir de las 14 horas, a través del sistema Ticketmaster.

¿Christian Chávez armó trend de RBD? La venta de boletos tiene muy contento a Christian Chávez, quien subió a sus redes sociales el primer trend oficial de RBD.

El también actor compartió un video a través de TikTok, en donde aparece bailando al ritmo de “Bésame sin miedo”, sencillo que la agrupación lanzó en 2006, compuesto por Chico Bennet y John Ingoldsby.

El integrante de RBD acompañó el video con el siguiente mensaje: “Mi primer trend original denle amor #rbdmusica #rbd”.

¿Qué dijeron sus fans?

La nueva coreografía despertó la preocupación de algunos de sus fans, quienes aseguraron que además de las viejas coreografías tendrán que aprenderse las nuevas, otros tantos aprovecharon para hacerle algunas peticiones a la agrupación.