Christian Estrada aclara la razón por la que fue detenido.

Christian Estrada aclaró cuál fue la razón por la que él fue detenido.

Christian Estrada corrige: no fue secuestro sino sustracción de menores, lo que lo llevó a ser detenido hace unos días cuando quiso llevarse al niño que procreó con Fernanda Quiroz, luego de que ambos se encontraron en una plaza comercial, pero se defiende al afirmar, que su detención fue ilegal no sólo, sino que, tiene derecho a ver a su hijo, ya que hasta ahora ni él ni Ferka tienen la custodia del menor.

Christian sostiene que su detención fue ilegal y que sólo quiere convivir con su hijo.

“No fue secuestro, se escucha muy fea esa palabra, fue sustracción. Se dijo, pero ¿cómo puede ser secuestro cuando soy el papá, no? Ni yo, ni ella tenemos la custodia del niño, entonces en ningún momento.

Fue sustracción. Lo acaban de ver, yo fui detenido ilegalmente y se los digo aquí honestamente, y es por eso que estoy aquí parado gracias a Dios, pero pues igual, mi hijo es lo primero... Yo lo único que quiero es convivir con mi hijo”.

Según él, muy pronto toda la verdad saldrá a la luz en torno al encontronazo con Ferka, cuya relación recuerda así:

“En su tiempo me enamoré, estuve enamoradísimo, tengo una bendición muy grande que es mi hijo, mi hijo Leonel, lo que me motiva para seguir creciendo y salir adelante, porque al fin del día soy el proveedor de mi familia y de mi hijo, entonces para mí, mi prioridad es mi hijo, no sé cuántos de aquí sean papás, pero un padre hace todo lo que sea por su hijo y yo creo que lo han visto, ¿no?”.