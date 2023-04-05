FOTOS: Los amores de Christian Estrada, cada una con un escándalo diferente

El modelo Christian Estrada es mexicano, sin embargo se mudó desde pequeño a Miami junto con su mamá, quien él ha dicho que gracias a ella cree en el amor a primera vista.

Aunque en su adolescencia resaltó como jugador de futbol soccer semiprofesional, tuvo que dejar esa carrera por una lesión, sin embargo permaneció cerca de los reflectores y a sus 27 años conoció a la modelo e influencer de fitnes, Valeria Orsini, con la que tuvo un breve romance.

Ella es Valeria Orsini, modelo e influencer puertoriqueña.

Un año más tarde se dio a conocer de manera más popular al participar en la 14a temporada del reality "The Bachelorette", donde fue eliminado en la primer semana, sin embargo esto le dio la catapulta necesaria para que se hiciera popular entre el público y regresara al mismo reality, en su versión "Bachelor in Paradise".

Valeria, por su parte, actualmente cuenta con 4.4 millones de seguidores en Instragram, se casó y está embarazada.

Así es como luce su bella pancita.

Poco tiempo después de su incursión en los realities, Estrada comenzó a salir con la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía; en esta época, Frida y su madre aún mantenían muy buena relación.

Se dice que en esta época fue cuando se le vio más feliz a la nieta de Silvia Pinal.

Sin embargo, también se dice que precisamente el hecho de que suegra y yerno se involucraran sentimentalmente causó la ruptura entre madre e hija. Incluso Frida dio a conocer que perdió un bebé de Estrada causándole una gran depresión.

“Entre la señora y yo no pasó absolutamente nada”

Fue lo que dijo Christian cuando se le cuestionó sobre su relación con Alejandra Guzmán en Ventaneando.

Después de esta ruptura, fue que los problemas comenzaron entre "La Guzmán" y su hija, los cuales contínuan hasta este momento.



Para 2020, Estrada fue parte de un reality de habilidades físicas y atléticas donde conoció a María Fernanda Quiroz "Ferka" con quien comenzó un romance que dio como resultado que la pareja se convirtieran en padres.

Ambos se mostraban muy felices en sus redes sociales, Lambda García y Karla Díaz, grandes amigos de Ferka se convirtieron en padrinos del bebé.

Aunque Frida Sofía trató de advertir a Ferka, ésta hizo caso omiso.

“Ojalá ella sepa todo lo que ha pasado con él para que no caiga y no se preste a su jueguito.”

Fue lo que llegó a declarar Frida Sofía cuando supo que su ex, tenía una nueva conquista.

Después de 2 años de relación, Christian le pidió matrimonio a Ferka en su aniversario, sin embargo la boda nunca se llevó a cabo pues al poco tiempo ambos anunciaron su separación, la cual se ha visto envuelta en dimes y diretes, incluyendo una orden de arresto contra él por llevarse a su hijo Leonel sin permiso.

Leonel, cumplió su primer año de vida con sus padres separados y con ella reclamando lo que se le llama "Violencia Vicaria", la cual es la caracterizada por utilizar a los seres queridos (en este caso su hijo) para dañar a la mujer.

Y aunque Estrada ha declarado que

“La estoy pasando fatal, quiero ser parte de la vida de mi hijo, él tiene su padre, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con su madre”.

No ha dejado de dar de qué hablar pues sigue rompiendo corazones.

La última conquista con la que se le ha visto a Christian fue Alicia Machado, de lo cual no se ha hablado mucho, pero una de las declaraciones que hizo el modelo fue:

“Lo único que te puedo decir es que estoy contento y feliz, la vida sigue”

Lo único que ha declarado la ex Miss Universo es que ella no habla de su vida privada.

Lo cierto es que cada una de sus "ex" ha intentado prevenir a la nueva conquista, sin embargo Estrada sigue rompiendo corazones con diferentes conquistas del medio del espectáculo.

“Es un hombre soltero, la verdad es libre de hacer lo que quiera. Al final de cuentas qué padre que se entretenga porque así seguramente ya me va a dejar en paz, ¿no? Eso es lo mejor. Además, qué padre tener currículum de una Miss de belleza, está padre como currículum”.

Ferka.