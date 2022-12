Christian Estrada tiene polémica acción hacia Ferka en medio de pelea.

Christian Estrada y María Fernanda Quiroz (Ferka) se han convertido en tendencia después de lo ocurrido el pasado fin de semana en un centro comercial donde el exfutbolista intentó llevarse a base de engaños y violencia a Leonel, el hijo que tiene en común con la actriz.

Después de todo el revuelo que se generó en redes, Estrada fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades; sin embargo, horas después fue puesto en libertad y abandonó el Reclusorio Preventivo Varonil Norte luego de que un juez de control considerara que su detención fue arbitraria.

A su salida del Reclusorio Norte, Christian Estrada publicó un texto en su cuenta de Instagram y lo acompañó del dictamen del juez.

“Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. Les digo, No se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido. Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi hijo menor, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo ningún rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie. A ti Leonel te amo y seré paciente en seguir buscando lo mismo, una convivencia regulada entre nosotros es tu derecho hijo”, publicó.

Sin embargo, en aquel mensaje le pidió disculpas a Ferka y a todas las mujeres que pudieron haberse sentido ofendidas y declaró que se trató de un mal momento: “Les ofrezco una disculpa a todas las mujeres porque se pudieron sentir ofendidas incluyendo a la madre de mi hijo con este mal momento”.

¿Cuál fue la respuesta de Ferka?

Ferka le respondió a su expareja y recurrió a su cuenta de Instagram donde publicó una imagen de ella y la acompañó con los hashtags #JusticiaParaFerka y #ViolenciaVicaria, además del siguiente mensaje: “Alzaré la voz por mí, por ti, por todas #justiciaparaferka #leyvicaria”.

Pero las cosas no quedaron ahí y Christian Estrada reapareció en sus redes un video donde aparece sentado en la terraza de su departamento tomando una taza de café y la acompañó con el texto “Morning”, por lo que muchos lo tomaron como una burla a los comentarios de su expareja. Pero las cosas no terminaron ahí, ya que el modelo borró de su cuenta la publicación.