Christian Estrada envía mensaje a Ferka tras salir de la cárcel.

Christian Estrada ha estado en el ojo del huracán después de que el pasado fin de semana tuvo un suceso con su expareja María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, en un centro comercial donde sustrajo a base de engaños y violencia al hijo que tienen en común.

Por ello, el exfutbolista fue detenido y puesto a disposición de las autoridades mientras que el menor fue recuperado; sin embargo, el día de ayer abandonó el Reclusorio Preventivo Varonil Norte después de que se llevara a cabo la primera audiencia.

El exfutbolista abandonó el penal junto con las dos personas que lo acompañaban el día que sucedieron los hechos y sustrajeron a Leonel, el hijo que tiene en común con Ferka. A su salida, Christian no dio ningún tipo de declaración y abandonó el lugar a bordo de una camioneta.

De acuerdo con la abogada de María Fernanda Quiroz, el juez de control decidió poner en libertad al actor debido a que su detención fue arbitraria. Por su parte, Ferka dijo tener miedo de que su expareja evada la justicia y se mude a Estados Unidos ya que cuenta con la doble nacionalidad.

Luego de que se decretara su liberación al no encontrar pruebas suficientes, Christian Estrada reapareció en sus redes sociales y mostró el dictamen del juez que lo exonera de todo cargo.

¿Qué dijo Christian Estrada? A través de su cuenta de Instagram, Estrada compartió el dictamen del juez y colocó un texto donde aclaró que no se le involucró en ningún proceso, ni se le atribuyó algún daño a un tercero.

“Les digo, no se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido”, publicó el también modelo.

De igual forma, afirmó que su único objetivo es el bienestar de Leonel, el hijo que procreó con Ferka, a quien, dicho sea de paso, aseguró que no le guarda ningún rencor.

“Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie”, añadió.

Así mismo, pidió una disculpa a todas las mujeres que pudieron haberse sentido ofendidas, incluida María Fernanda Quiroz y aseguró que todo se trató de un mal momento.

“Les ofrezco una disculpa a todas las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas incluyendo a la madre de mi hijo con este mal momento”. Por último, le envió un mensaje a su hijo Leonel: “A ti Leonel te amo y seré paciente en seguir buscando lo mismo; una convivencia regulada entre nosotros es tu derecho hijo”.