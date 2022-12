¿Se burla? Christian Estrada comparte polémico VIDEO tras polémica con Ferka.

Christian Estrada y María Fernanda Quiroz siguen dando de qué hablar después del suceso del pasado fin de semana en donde el exfutbolista se llevó a base de engaños y violencia a Leonel, el hijo que tiene en común con la actriz.

Esto provocó que el modelo fuera puesto a disposición de las autoridades; sin embargo, abandonó el Reclusorio Preventivo Varonil Norte después de que el juez de control le otorgara su libertad al considerar que su detención fue arbitraria, según relató la abogada de Ferka.

Días después de haber salido del Reclusorio Norte, Christian Estrada compartió el dictamen del juez de control y aclaró que no se le involucró en ningún proceso ni dañó a un tercero.

“Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. Les digo, No se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido. Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi hijo menor, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo ningún rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie. A ti Leonel te amo y seré paciente en seguir buscando lo mismo, una convivencia regulada entre nosotros es tu derecho hijo”, publicó.

Posteriormente, Ferka respondió al mensaje de su expareja y recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una imagen de ella que acompañó con los hashtags #JusticiaParaFerka y #ViolenciaVicaria, además del siguiente mensaje: “Alzaré la voz por mí, por ti, por todas “justiciaparaferka #leyvicaria”.

¿Christian Estrada se burló de la respuesta de Ferka? Hace unas horas, Christian Estrada compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde aparece sentado en la terraza de su departamento disfrutando plácidamente de una taza de café y la acompañó con el mensaje “morning”.

Esto demuestra que el exfutbolista se encuentra bastante tranquilo después de lo sucedido y de que fuera puesto en libertad al no encontrársele culpable de ninguna de las acusaciones en su contra.