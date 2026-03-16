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Christian Nodal relata momentos de tensión en Zacatecas y confirma demanda contra Cazzu
El cantante sonorense habló del operativo en Zacatecas donde quedó en medio de fuego cruzado junto con su esposa Ángela Aguilar, donde expresó sentir mucho miedo.
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Fuerte pelea entre Jorge y Christian durante el Juicio de La Isla
Rey Grupero no pudo asistir al Juicio de La Isla como embajador, en su lugar mandó a Christian y él aprovechó para sacar su coraje del pasado contra Jorge.
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Jorge Losa y Christian Estrada se enfrentan en La Isla
Jorge Losa de los Intensos y Christian Estrada de los Rebeldes se encararán por primera vez en La Isla por temas del pasado ¿Sacarán los trapitos al sol?
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