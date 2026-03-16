uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Christian Nodal relata momentos de tensión en Zacatecas y confirma demanda contra Cazzu

El cantante sonorense habló del operativo en Zacatecas donde quedó en medio de fuego cruzado junto con su esposa Ángela Aguilar, donde expresó sentir mucho miedo.

Por: Dulce Olvera

Tras darse a conocer el fuerte operativo que se realizó hace unos días cerca del rancho de la dinastía Aguilar en Zacatecas y donde estuvieron presentes Ángela Aguilar y Christian Nodal, el cantante sonorense aseguró que él, su esposa y equipo de seguridad quedaron en medio de fuego cruzado donde vivieron momentos de mucho miedo. Además, confirmó que ya inició el proceso legal contra su expareja Cazzu para establecer una pensión y un régimen de convivencia con su hija Inti. El intérprete también afirmó que no se arrepiente de la relación que mantuvo con Belinda.

Tags relacionados
Christian Estrada | La Isla Belinda Ángela Aguilar Cazzu

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo