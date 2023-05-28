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FOTOS | Christian Nodal factura como Shakira con canción dedicada a Cazzu, pero que "salpica" a Belinda.

El cantante estrenó “Cazzualidades” con la que ha empezado a facturar por las pedradas que lanza a su ex. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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