Christian Nodal aparece con nuevo look y todos señalan a Ángela Aguilar

Christian Nodal fue uno de los famosos que más dieron de qué hablar a lo largo del 2024, esto debido a su repentino rompimiento con Julieta Emilia Cazzuchelli, la madre de su hija Inti, y el anuncio de su romance con Ángela Aguilar, su ahora esposa.

Este hecho generó todo tipo de rumores y especulaciones, poniendo a Christian Nodal en el ojo del huracán. Sin embargo, el 2025 ha comenzado bastante movido para el cantautor sonorense, pues en las últimas horas su presunta amante soltó tremendo bombazo en redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo la supuesta amante de Christian Nodal? Iveth decidió enviarle un mensaje a Pepe Aguilar: "Señor Pepe Aguilar, usted podrá amenazar, denunciar a medio mundo incluyendo a influencers y ellos le tienen miedo porque no tienen con qué pagar ni quién los defienda, tampoco tienen pruebas sobre cositas”.

Pero lo que de verdad llamó la atención fue cuando publicó que “lo etiquetaría, pero no se puede porque usted como sus páginas chafas me bloquean, pero mis seguidores me mandan todo. A mí ni usted ni nadie me puede impedir que yo diga abiertamente que estoy embarazada, ya ni mi familia hace pe... por eso, entonces usted guarde silencio antes de que yo diga tantas cosas”.

¿Christian Nodal reapareció en redes?

Después de tremendo bombazo que soltó la supuesta amante de Christian Nodal, el cantautor sonorense reapareció en redes sociales.



A través de su cuenta de Instagram, el fotógrafo Jesús de la Cruz compartió nuevas fotografías del intérprete de “Botella Tras Botella”, “Adiós Amor”, “Cumbión Dolido”, “Vivo en el 6” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras.

En las imágenes se puede observar que Christian Nodal cambió de look, se le ve nuevamente con barba y bigote. La publicación fue acompañada con el siguiente texto: “Snapshots improvisadas del Sr. Christian Nodal y un colado”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La nueva imagen de imagen de Christian Nodal no pasó desapercibida entre sus fans, quienes de inmediato se hicieron presentes con comentarios halagadores para el cantante y felicitaciones para Ángela Aguilar.

“Christian está feliz y pleno en su mejor versión. El verdadero amor le hace brillar los ojos. En Ángela encontró amor, cariño, estabilidad, complicidad y paz, encontró el futuro”, “Sus ojos tienen un brillo especial que lo hacen que se vea aún más guapo” y “La señora esposa tiene buena mano”, fueron algunos de los comentarios.