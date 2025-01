Influencer que dice ser la amante de Christian Nodal le manda un mensaje a Pepe Aguilar

El 2024 estuvo lleno de polémicas para Ángela Aguilar; sin embargo, el 2025 parece que no será la excepción, pues recientemente se dio a conocer que Iveth , la influencer que dice ser la amante de Christian Nodal, le mandó un mensaje a Pepe Aguilar.

¿Quién es la supuesta amante de Christian Nodal? La usuaria de Instagram @iveethzzz, enloqueció semanas atrás las redes sociales al publicar una supuesta fotografía en la que aparece besando en la boca a Christian Nodal. La imagen la acompañó con el texto: “El karma existe” y “mi amor es más grande”.

Días después de las primeras filtraciones salieron nuevas evidencias, esto gracias a @iveethzz, quien compartió nuevo material sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar.

En sus redes sociales la joven escribió: “Antes que salgan a hablar ciertas personas aviso que grabé llamadas y videollamadas, para que no salgan con la cosa de que es mentira o que ya sabían o no sé qué. En mi close friends sólo tenía a 30 personas que según yo no iban a filtrar nada de lo que yo subía, pero me equivoqué. Entonces si alguna persona sale a hablar o a decir algo, aclaro que tengo grabaciones”.

¿Ángela Aguilar discutió con la influencer?

“Nada ni nadie nos va a separar... entonces sigue con tu polémica y con tus cosas. Si yo quiero, le digo a Christian que desmienta todo, que todo es mentira y la que va a quedar mal eres tú. Nosotros seguimos siempre juntos. Te estás faltando al respeto tanto a ti como a mí porque entre mujeres deberíamos apoyarnos”, se escucha en el audio publicado por Iveth, aunque no se ha confirmado que sea la verdadera voz de Ángela Aguilar o si fue creada con Inteligencia Artificial (IA).

Iveth también publicó una supuesta conversación con Ángela Aguilar en Instagram, en donde la cantante le insiste que no podrá arruinar su matrimonio con Christian Nodal.



“Por más que quieras hacernos daño seguimos juntos, ningún tercero nos dañará el amor que nos tenemos (...) Pero esas son de hace una semana, sube una de hoy que está conmigo. No vas a destruir mi matrimonio y me bloqueaste todos los números, qué cínica”.

¿Iveth le envió un mensaje a Pepe Aguilar?

Después de que la Dinastía Aguilar lanzara una publicación en la cuenta oficial de la familia en donde desmentían el supuesto romance que Christian Nodal tenía con la influencer identificada como Iveth, la joven decidió mandarle un mensaje al patriarca Pepe Aguilar.

Iveth dijo no tener miedo a las presuntas amenazas de Pepe Aguilar hacia otros influencers: “Señor Pepe Aguilar, usted podrá amenazar, denunciar a medio mundo incluyendo a influencers y ellos le tienen miedo porque no tienen con qué pagar ni quién los defienda, tampoco tienen pruebas sobre cositas”.

El mensaje fue publicado a través de una historia de Instagram, en donde la influencer dijo saber muchas cosas de la familia, mismas que revelará en caso de ser necesario, sin importarle que Ángela Aguilar quede mal parada.

“En cambio yo sí tengo muchas cosas, y a mí lo que es su hija me importa un ca... si queda mal, a esa niña nadie la quiere. Le pido que, así como ha denunciado a otros, lo haga conmigo, así yo puedo destaparle muchas cosas que sé, si quiere lleva a la tía abogada no hay pe...”.



“Lo etiquetaría, pero no se puede porque usted como sus páginas chafas me bloquean, pero mis seguidores me mandan todo. A mí ni usted ni nadie me puede impedir que yo diga abiertamente que estoy embarazada, ya ni mi familia hace pe... por eso, entonces usted guarde silencio antes de que yo diga tantas cosas”, añadió.

Por último, aseguró que varios medios la han buscado y a ella nada le costaría acceder a platicar con ellos: “Los medios que los invitan a ustedes a entrevistas también ya se comunicaron conmigo y a mí nada me costaría salir hablar sin quisiera fama. Se mete en más rollo usted por defender a su hija que el mismo marido de ella, él hasta se ríe de ella porque cada que sale a hablar la ca....”.