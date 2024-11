¡Aquí las pruebas! Filtran audios de Christian Nodal con otra mujer engañando a Ángela Aguilar

En los últimos días les hemos dado a conocer las supuestas pruebas de la infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar con una joven que dice llamarse @iveethzzz en redes sociales.

Los rumores comenzaron cuando se filtraron en redes sociales algunas fotos que presuntamente mostrarían a Nodal con otra mujer. Las imágenes, aunque poco claras, hicieron estallar las redes, y los usuarios no tardaron en hacer sus propias investigaciones para intentar desentrañar la verdad.

La usuaria de Instagram @iveethzzz, enloqueció las redes sociales al publicar una supuesta fotografía en la que aparece besando en la boca a Christian Nodal. La imagen la acompañó con el texto: “El karma existe” y “mi amor es más grande”.

¿Salieron nuevas evidencias? La joven @iveethzz compartió nuevo material sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar.

En sus redes la joven escribió:“Antes que salgan a hablar ciertas personas aviso que grabé llamadas y videollamadas, para que no salgan con la cosa de que es mentira o que ya sabían o no sé qué. En mi close friends sólo tenía a 30 personas que según yo no iban a filtrar nada de lo que yo subía, pero me equivoqué. Entonces si alguna persona sale a hablar o a decir algo aclaro que tengo grabaciones”.

La supuesta amante de Nodal subió un video donde se ve hablando por teléfono con un contacto que lleva las iniciales de Christian Nodal (CN). Sin embargo, el video no tiene sonido, así que no se oye la voz del sonorense.

¿Se filtraron audios de Nodal?

Ahora se han filtrado una serie de audios y presuntas pruebas, que incluyen fotos y videos de Nodal con la mujer antes señalada; sin embargo, muchos se preguntan si estos audios son reales o están hechos con Inteligencia Artificial.

En uno de los audios se escucha la voz que, presuntamente, es la de Nodal, quien menciona a Ángela Aguilar y deja entrever la situación con la mujer misteriosa: “Yo a ella (Ángela), ni a nadie le he dicho nada... Si ya todo quedó filtrado, ¿qué le podemos hacer? Continuar como estábamos antes y seguir con lo nuestro”.

En otro de los audios compartidos, Iveeth, la presunta amante de Christian Nodal, hace pública una llamada que habría tenido con el sonorense, en la que le dice a Nodal: “Ángela ya me está preguntando, porque se filtraron fotos. Fotos que solo tú y yo sabíamos”.

¿Los audios son reales?

Como mencionamos anteriormente, se desconoce la veracidad de los audios, pues algunos internautas sugieren que las fotos y los audios podrían estar hechos con Inteligencia Artificial. Por su parte, Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto sobre las recientes filtraciones que lo involucran con esta mujer.