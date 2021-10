Así celebraron su aniversario Christian Nodal y Belinda. (FOTO)

Belinda y Christian Nodal están de manteles largos este día 4 de octubre de 2021, ya que cumplen un año dos meses de novios.

Los cantantes se conocieron en nuestro programa La Voz

Predicción: ¿Habrá boda? ¿Belinda y Nodal anunciarán su matrimonio muy pronto?

El cantante sonorense presumió su lado más romántico en las redes sociales, ya que compartió una serie de fotografías a blanco y negro junto a la intérprete de Bella Traición.

Las fotos datan del primer viaje que realizaron a Valle de Bravo, donde el cantante de música regional mexicana aprovechó para declararle su amor a la Princesa del Pop.

Recordemos que los artistas son famosos por celebrar su aniversario con viajes, películas bajo la luna, cartas y regalos que presumen en todas las plataformas digitales.

Belinda y Christian Nodal desmienten supuesta separación

Después de que se habló sobre una supuesta ruptura entre Belinda y Christian Nodal, los cantantes celebraron su aniversario con estas románticas fotografías a blanco y negro.

Por si fuera poco, la cantante española fungió como directora del reciente video musical de Nodal y la Banda MS.

Fue hace unas semanas cuando Beli dedicó un conmovedor mensaje a su novio por permitirle formar parte de sus proyectos profesionales.

“Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no solo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello, espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: Arte”, escribió la estrella del pop junto a varias imágenes nunca antes vistas.

Entre proyectos profesionales , románticas fotos y una boda en puerta, Belinda y Christian Nodal refrendan que su relación sentimental va mejor que nunca.

