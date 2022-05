Christian Nodal consterna con mensaje: “Es el infierno’”.

Christian Nodal sigue dando de qué hablar luego de su separación de Belinda y ahora lo hizo al declarar que quiere dejar atrás todos sus vicios y cosas que lo perjudican como el alcohol y el cigarro, por ello, decidió empezar a cuidar su salud con una buena alimentación.

¡Sorpresa! Christian Nodal y Juanes cantando juntos en el tema ‘Tequila’. Christian nos dio más detalles de esta gran colaboración.

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” ha estado envuelto en diferentes escándalos, sobre todo por temas del corazón ya que ha sido vinculado con diferentes mujeres, desde Mariana Ríos hasta Aurora Cárdenas; sin embargo, todo parece indicar que la ganona fue Mariana García.

Nodal sorprende con mensaje en su cuenta de Twitter

El cantante de regional mexicano sorprendió a propios y a extraños al publicar en su cuenta de Twitter los cambios que quiere realizar para tener una vida saludable.

“Les quiero compartir algo... Sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios. Juré jamás en la vida fumar cigarro. Llevo tres días y la abstinencia es un infierno. Pero si yo puedo tú puedes”, publicó la expareja de Belinda.

En otro tuit, Nodal dijo que, aunque muchos de sus seguidores no fuman, espera que este cambio les sirva de ejemplo para que quiten todo lo negativo de su vida.

“Sé que muchos de mi público no fuman, pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz”, añadió.

En ese tenor, Christian nodal reveló que cuando ya no aguanta la abstinencia a la nicotina, lo sustituye por un cigarro electrónico con el cual puede inhalar vapor.

“Lo bueno es que están los vapes, los odio pero funcionan cuando ya no aguanto”, publicó y lo acompañó con emojis de caras sonrientes.

Cabe recordar que, esta no es la primera vez que señaló que haría cambios en su vida. Durante una conferencia de prensa que dio en Guatemala, Nodal dijo que estaba en busca de mejorar sus hábitos.

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, habí durado varios días sin dormir, no me gusta eso”.

“Estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien. Me despegué del alcohol un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no tanto... ¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar”, finalizó en aquella ocasión.