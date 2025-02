Christian Nodal cumple el sueño de su fan número uno en un concierto

Christian Nodal cerró con broche de oro la Feria de León, Guanajuato, en cuya velada se presentó anoche, arrancando así su ronda de conciertos de este año. Por cierto que no llegó solo, sino acompañado de su esposa Ángela Aguilar.

Luego, Ángela Aguilar fue captada coreando los temas de su amado esposo a un costado del escenario. Además de sus canciones, así fue como Christian Nodal se echó al público a la bolsa.

¿Qué dijo Christian Nodal?

“En nuestro primero show del año, extrañaba escucharlos cantar mis canciones a todo pulmón. Muchísimas gracias por eso León, Guanajuato. Los amo un chin… y ustedes lo saben”, dijo Christian Nodal.

El sonorense se mostró entregado y agradecido con el público, tomándose fotos con algunos pequeños fanáticos, a quienes invitó al escenario.



Uno de los temas más coreados y esperados de la noche fue “Dime Cómo Quieres”, el cual cantó con una de sus coristas y no con su esposa a pesar de que estaba ahí.

¿Cómo vivió Christian Nodal su concierto? Vaya que Christian Nodal estaba de buen humor, pues hasta bromeó con el precio de la cerveza y terminó pidiendo una.

“¿10? ¿37? ¿130? Chiquilín me prestas 130 pesos, por favor… No, pues sí está bien rica. No sé si anda en 130, pero está muy rica”, dijo el cantautor sonorense.

¿Christian Nodal le cumplió un sueño a un fan?

Era tanto lo que Christian Nodal quería compartir con su público que hasta le cumplió su sueño a un fanático, quien le pidió cantar con él.

“Soy tu fan número uno, se podría decir por completo de tu mariacheño. Tanto tatuado el nombre de tus canciones en el cuello, se llama “Me Dejé Llevar” y creo que Nodal también lo tiene porque soy su fan verdadero”, dijo el fanático.

Nodal se prepara ahora para presentarse el próximo 14 de marzo en La Monumental Plaza de Toros México, con capacidad para 50 mil espectadores.