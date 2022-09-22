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FOTOS | Nodal lamenta haber dedicado canción a Belinda y ahora se la dedica a Cazzu.

El cantante de Regional Mexicano deja al descubierto que su corazón sigue dolido; usuarios de las redes sociales le piden que deje de mostrarse como exnovio ardido.

Por: TV Azteca

Christian Nodal.

Christian Nodal.

Belinda y Christian Nodal arena .jpg
Christian Nodal.

Christian Nodal.

Belinda y Christian Nodal cadena.jpg
Cazzu tatuajes.jpg
Belinda y Christian Nodal catrinas .jpg
Christian Nodal.

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Cazzu trenzas.jpg
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Christian Nodal.

Christian Nodal.

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Christian Nodal.

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