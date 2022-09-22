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FOTOS | Nodal lamenta haber dedicado canción a Belinda y ahora se la dedica a Cazzu.
El cantante de Regional Mexicano deja al descubierto que su corazón sigue dolido; usuarios de las redes sociales le piden que deje de mostrarse como exnovio ardido.
Christian Nodal.
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