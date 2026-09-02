6 manualidades de 15 de septiembre con papel, para decorar tu casa u oficina de manera creativa y sin gastar mucho

Ya llegó la temporada favorita de quienes gustan embellecer sus espacios con alguna temática, pues a partir de las fiestas patrias nos sobran motivos para decorar. A continuación te compartimos algunas manualidades de 15 de septiembre hechas con papel, las cuales puedes adaptar para tu casa u oficina. No tendrás que gastar mucho para hacerlas realidad, lo que más necesitas es paciencia y creatividad.

6 manualidades de 15 de septiembre hechas con papel

1. Flores circulares tricolor

Estas flores solamente requieren hojas de papel sencillas en 3 colores, que vas a corrugar y armar en forma de círculo; además de las hojas y el pegamento, el otro material necesario para esta decoración del 15 de septiembre son círculos de foami diamantado.

2. Guirnalda sencilla, un clásico entre las manualidades de 15 de septiembre con papel

Aunque el resultado es muy bonito, el proceso es sumamente sencillo para esta guirnalda con los colores de la bandera. Lo único que necesitas es papel crepé de 3 colores, tijeras para hacer las tiras y una engrapadora.

3. Flores grandes en 3 colores

Si quieres un adorno de gran tamaño y que no te cueste mucho dinero o sea demasiado complicado, te van a gustar mucho estas flores de papel china. Debes utilizar varios pliegos de papel y la idea es que cada flor sea de un solo color de la bandera.

4. Muñeca Lele de papel

Aunque no lo creas, puedes crear una réplica en papel de esta famosísima artesanía mexicana aunque no tengas demasiada experiencia en manualidades de 15 de septiembre. Necesitas hojas bond, hojas de opalina para imprimir la plantilla de la muñeca y silicón.

5. Guirnalda con hojas de colores

Solamente se necesita un poco de creatividad para dar forma a una decoración así de vistosa, que parece mucho más compleja de lo que resulta su proceso. Aquí, se utilizaron principalmente hojas sencillas de colores.

6. Guirnalda usando perforadora

Aquí tenemos otro estilo distinto de guirnalda, que cambia mucho visualmente del anterior pero la materia prima es la misma: hojas de colores. La clave es el uso de una perforadora para hacer pequeños agujeros decorativos en el papel.