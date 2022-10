VIDEO: Christian Nodal despierta los celos de Cazzu con esta polémica acción.

Christian Nodal y Cazzu se han convertido en una de las parejas más mediáticas del momento pues todo mundo está muy al pendiente de lo que haga la expareja de Belinda. Después de muchos dimes y diretes, el cantautor mexicano y la cantante argentina decidieron confirmar su romance, mismo que marcha viento en popa.

¡Muy enamorados! ¡Nodal y Belinda fueron captados muy cariñosos anoche durante la final de “La Voz”!

Cazzu inició una gira por diferentes estados de la República Mexicana y próximamente se presentará en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. Sin embargo, hace poco atrajo las miradas tras revelar en pleno concierto que no se sentía bien, lo que desató los rumores de un posible embarazo.

“¿Cuándo me han visto sentada en una silla en el show?, en ningún lado, pero hoy tengo un día complicado, entonces no estoy perreando y saltado ahí con ustedes porque siento que me mareo y es importante terminar el show, el equipo no se asuste vamos a terminar el espectáculo y si me desmayo les juro que voy a despertar, entonces me esperan a que yo me despierte y terminamos el concierto”, dijo la ‘Nena Trampa’.

El talento y carisma de la argentina es innegable, no obstante, hay que reconocer que su popularidad se potenció tras su romance con el intérprete de “Vivo en el 6” y “Botella tras botella”, quien se encuentra de gira con su “Forajido Tour”.

Te puede interesar: Christian Nodal enfrentaría graves problemas legales por este motivo.

¿Qué hizo Christian Nodal? Nodal se presentó hace unos días en Venezuela donde despertó los celos de la cantante argentina después de cantarle al oído a una afortunada fan que se encontraba muy cerca del escenario.

La joven en cuestión se encontraba en primera fila con un cartel en el que le pedía al sonorense que le cantara, y cuando Christian Nodal lo vio, decidió cumplirle su petición a la fan. El ex de Belinda se acercó a la fan y la invitó al escenario para cantarle al oído un fragmento de “Eres”.

Visiblemente emocionada, la joven compartió en redes sociales el épico momento que probablemente no fue muy del agrado de Cazzu, ya que además de cantarle al oído, Nodal la abrazó en reiteradas ocasiones, la tomó de la mano, acarició su rostro y cabello e intercambiaron sombreros

Al final, la joven le agradeció el gesto a Nodal y le dijo que la había hecho “la mujer más feliz del mundo” y que lo quería, mientras que el novio de Cazzu solo se limitó a regalarle una sonrisa y gritar “¡Arriba Venezuela!”.