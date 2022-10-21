Christian Nodal enfrentaría graves problemas legales por este motivo.

Desde hace un tiempo, Christian Nodal se ha visto envuelto en distintas polémicas, todo empezó con su separación de Belinda, seguido de sus escandalosas fiestas, relaciones sentimentales, cancelación de conciertos, declaraciones y hasta su supuesto embarazo con Cazzu.

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Todo va mal para el cantante, pues se ha mencionado que puede ser acusado por presuntamente, amenazar a Lilian Brindis, esposa del locutor Raúl Brindis, todo esto con la finalidad de evitar que estos publiquen una entrevista en donde Christian Nodal se comportó muy grosero con ellos.

Los nuevos problemas que enfrenta Christian Nodal.

Todo esto pasó durante una de las presentaciones de Christian Nodal en Houston, donde Raúl y Lilian fueron invitados para poderle hacer una entrevista, todo marchaba de forma normal, pero cuando le hicieron una pregunta que no le gustó al cantante, este se fue con todo contra ellos.

Y es que se reveló que Nodal pidió que el video de la conversación fuera eliminado de inmediato y aunque ellos en ese momento lo hicieron, este quedó guardado en la nube, así lo reveló en sus redes sociales, Chamonic.

Por otra parte, la influencer conocida como Soy Regia habló de la actitud de Nodal y aseguró que tenía las pruebas suficientes para demostrar su actitud; sin embargo, esto llegó a oídos del artista por lo que mandó a sus abogados para advertir que en caso de que el video salga a la luz, los iba a demandar.

Por este motivo, ella tomó la decisión de contactar al abogado Guillermo Pous para tomar acciones legales y proceder en contra de Christian Nodal.

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