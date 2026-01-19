¡FOTO! ¿Ex novia de Christian Nodal quiere volver él? “Estaba en su ‘prime’”, esto dijo Lisa Fernanda Macías

El fenómeno viral en redes sociales del "2016 vs. 2026" sigue en ascenso y esta vez involucra a un cantante mexicano. Lisa Fernanda Macías, reconocida como el primer gran amor de Christian Nodal , sacudió las redes sociales al revelar imágenes inéditas de la adolescencia del cantante, desatando una ola de críticas sobre el pasado del ahora esposo de Ángela Aguilar.

En las fotografías, que datan de hace una década cuando ambos cursaban la preparatoria, se observa a un Nodal irreconocible: sin tatuajes, usando anteojos y vistiendo el uniforme escolar. "Estaba en su 'prime' y no lo sabía. Sí cambió mucho", escribió Macías en el pie de foto. “Lo único que sí sé es que yo ya nunca quise regresar y, de eso, no me arrepiento nada".

¿Por qué Lisa Fernanda Macías publicó fotos junto a Nodal?

La relevancia de Lisa Fernanda en la vida de Nodal no es menor. El propio cantante confesó años atrás que su éxito "Te fallé" fue compuesto para ella tras haberle sido infiel durante su etapa escolar. Sin embargo, la influencer aprovechó para expresar su decepción ante lo que considera un comportamiento repetitivo en las relaciones del artista.

En una de sus declaraciones en el programa “El Gordo y La Flaca” dijo: "El que me haya terminado para estar al día siguiente con otra, y que casi 10 años después la historia se repita... me hizo sentir decepción al ver que ha cambiado tanto, pero a la vez, no ha cambiado nada".

¿Nodal hizo que cerrara sus redes sociales?

Mientras algunos seguidores agradecieron ver la faceta más tierna y disciplinada del Christian adolescente, otros acusaron a Macías de buscar fama.

"¿Seguirá enamorada de Nodal?, de lo contrario no tendría por qué subir fotos de un ex", "quería figurar, hubiera puesto fotos de ella sola y ya", "no está bien que suba eso para llamar la atención, cuando él ya está casado” y "está necesitada de fama", fueron algunos de los comentarios. Tras la presión y los señalamientos, la cuenta de Instagram de Lisa Fernanda apareció como "no disponible".

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido comentarios sobre las fotos o las declaraciones de Macías. El cantante parece estar enfocado en su carrera y en su vida matrimonial, dejando que las imágenes de su yo de 17 años circulen sin darle mayor importancia.