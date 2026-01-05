¿QUÉ PASÓ? Ángela Aguilar CACHETEA a Christian Nodal

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a ser el centro de la controversia luego de que la cantante compartiera un video en Instagram donde aparece golpeando con una cachetada a su esposo con una tortilla de harina verde . El clip, parte de un collage con los mejores momentos de su 2025, rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios a favor y en contra.

Aunque el gesto formó parte de un reto popular en redes sociales, la escena no pasó desapercibida y generó debate entre los usuarios: algunos lo vieron como una muestra de complicidad y humor, mientras otros lo señalaron como una evidencia de tensión en la pareja.

La cachetada entre Ángela Aguilar y Christian Nodal fue parte de un reto viral

El reto de la “cachetada con tortilla” ha sido replicado por múltiples celebridades, entre ellas Lucero y su hija Lucerito Mijares. En el caso de Ángela y Nodal, la dinámica fue tomada en tono de juego, pero los internautas no tardaron en reaccionar: “Órale, cocazo”, “Lo que debe costar aparentar”, “Ángela mostrando que lo tiene bien controlado”, “Amamos”, “Qué tiernos se ven”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante en la publicación de su video.

Desde que hicieron pública su unión, Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado bajo la lupa de los usuarios en redes sociales. Cada gesto, palabra o publicación es analizado minuciosamente, generando rumores sobre supuestas tensiones o infidelidades.

El matrimonio, sin embargo, ha optado por no pronunciarse sobre las críticas y continúa compartiendo fragmentos de su vida personal y profesional con sus seguidores.

Así inició Ángela Aguilar su 2026

La polémica del video se suma a otro episodio reciente: el mensaje que Ángela compartió al iniciar el año, donde reflexionó sobre las pruebas que enfrentó en 2025 y su capacidad de mantenerse firme. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta indirecta a las críticas que ha recibido tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Cuándo será la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Aunque la pareja ya contrajo matrimonio civil, se espera que la ceremonia religiosa se lleve a cabo en Zacatecas, México, posiblemente en el rancho familiar El Soyate, durante este 2026. La fecha exacta aún no ha sido confirmada, pero se cree que se realice en mayo.

El reto de la tortilla, que en principio parecía una broma inocente, terminó convirtiéndose en otro episodio de controversia para Ángela Aguilar y Christian Nodal.