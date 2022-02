VIDEO exhibe a Christian Nodal y a su ex celebrando el 14 de febrero.

Contrario a lo que se podría pensar por el anuncio de la reciente ruptura con Belinda, al parecer Christian Nodal no pasó un 14 de febrero triste o nostálgico, pues circula un supuesto video en el que presuntamente está cenando con su ex con motivo del 14 de febrero

Una vez que se confirmó el término de la relación, comenzaron a circular algunos rumores que dictaban que el cantante y la estrella pop terminaron porque él se habría reunido con la familia de su expareja.

Tan solo unas horas después de San Valentín, comenzó a circular en redes un video en donde presuntamente Christian Nodal y María Fernanda Guzmán celebran el día de los enamorados, en un restaurante de la ciudad de Guadalajara.

La relación entre ellos duró seis meses, pero también había posibilidad de que llegaran al altar, hasta que Belinda comenzó el coqueteo con el cantante de regional mexicano y luego comenzó su historia de amor.

Belinda habría ido a Nueva York

Belinda fue a Nueva York por cuestiones laborales, mientras que presuntamente Christian Nodal fue de visita a casa de la familia de Guzmán, pues mantenían una muy buena relación.

Por el momento no se ha confirmado si en el video del 14 de febrero, efectivamente son Nodal y su ex, pues la grabación es poco nítida y aunque hay similitud entre Christian Nodal y María Fernanda Guzmán, no es posible apreciarlos con claridad.

Respecto a la filtración, se rumora que habría sido por parte de la amiga de la influencer, pero algunos también manejan la teoría de que fue la propia Guzmán, como una forma de cobrar venganza por el término de su relación con Nodal.

