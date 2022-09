Christian Nodal explota contra su familia: esta es la razón.

Christian Nodal es uno de los cantantes de música regional mexicana más populares del momento, pues sus temas Adiós Amor, De los besos que te di y Botella tras botella han conquistado a la audiencia.

¡Sorpresa! Christian Nodal y Juanes cantando juntos en el tema ‘Tequila’. Christian nos dio más detalles de esta gran colaboración.

Sin embargo, el cantante no está del todo feliz, pues tienen cosas pendientes que hablar con su familia y así lo ha revelado en internet.

En su momento, Christian Nodal realizó un live en Instagram y explotó contra su familia por no darle regalos.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el p*nche Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Güey, a mí nunca me regalaron ni un p*nche celular. Siempre me la tuve que pel*r para conseguir todo lo que quería”, expresó el sonorense.

El mexicano asegura que sus hermanos son muy consentidos por sus padres, mientras que él ha tenido que trabajar muy duro: “A estos morritos les regalan todo, a Amely le regalan todo. Hasta ahora en día a mí no me regalan nada, carnal, nada”.

Christian Nodal está dispuesto a aceptar regalos simbólicos por parte de su familia, aunque se dice “agüitado” por ser excluido.

“Yo también soy el mayor y sí está c*lero. Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Solo un p*nche detalle de ‘ay, mijo, te quiero’, algo simbólico… Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, güey, por eso me agüito”, concluyó.

Christian Nodal acapara los reflectores

Christian Nodal ha vivido un aparatoso año 2022 tras su ruptura de Belinda, pues se ha convertido en el blanco de los memes y críticas en las redes sociales.

El cantante de música regional mexicana cubrió sus tatuajes de Belinda y se realizó otros más en el rostro, desatando una ola de críticas.

