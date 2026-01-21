La ex de Christian Nodal da fuertes comentarios sobre él y su relación

Lisa Fernanda Macías fue la ex de Christian Nodal, se dio a conocer su nombre puesto que subió fotos de su relación con el cantante en el 2016, imágenes que pocos conocían, pero que ahora se han encargado de dominar las redes sociales.

Sin embargo, ella no se ha quedado callada al respecto, puesto que lanzó fuertes comentarios sobre el noviazgo que tuvo. Te contamos qué fue lo que comentó para que sepas el chisme,

¿Quién es la ex de Christian Nodal?

Lisa Fernanda Macías, no solo fue la ex de Christian Nodal, también se trata de la persona que pudo convertirse en su primer amor. Recientemente en su cuenta de TikTok, subió un video largo, en el que dio fuertes comentarios sobre su relación en el 2016.

Por un lado, explica que ella ya había relatado su noviazgo con él en la preparatoria, comentarios que la hicieron sentir mal, muchos usuarios la acusaron de que ella quería regresar a un romance con él cuando se encontraba con Belinda, situación que era completamente falsa.

Sin embargo, ella relató que durante esas épocas, ella fue víctima de una infidelidad, situación que generó la ruptura. Ella relata que después de eso ella nunca quiso regresar. Dentro de los fuertes comentarios que hizo, reveló que desde entonces hasta ahora sigue siendo el mismo, puesto que después de su ruptura inició otra relación. Un modus operandi que ha repetido en varias ocasiones.

¿Quiénes han sido las novias de Christian Nodal?

Aunque no se tiene el conteo completo, ya se saben algunos nombres de las exparejas de Christian; algunas han sido muy polémicas por la ruptura que se ha generado. Posiblemente la lista sea mayor, pero estas son las que se conocen hasta el momento: