VIDEO: Christian Nodal explota tras ser golpeado con hielos.

El nombre de Christian Nodal continúa dando de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales, quienes están enterados de las polémicas del sonorense en los últimos meses.

Desde su ruptura con Belinda, pasando por su pelea con J Balvin y hasta llegar a su romance con la rapera argentina, Cazzu. El intérpete de Adiós Amor no ha dejado de estar en boca de decenas de fans y usuarios de las plataformas digitales.

Por si fuera poco, Christian Nodal ha protagonizado un nuevo escándalo tras presentarse en Bolivia a dar una serie de conciertos.

El cantante se presentó en aquel país, pero fue golpeado con hielos en la espalda y abucheado por algunos asistentes al recinto.

El video ha dividido la opinión en las redes sociales, pues algunos fans de Christian Nodal consideran la gresión con hielos como una falta de respteto.

¿Cuándo terminó Nodal su relación con Belinda? Christian Nodal y Belinda terminaron su relación sentimental en febrero de 2022, luego de que anunciaron la ruptura en sus historias de Instagram.

Christian Nodal explota tras ataque con hielos

Luego del ataque con hielos, Christian Nodal paró el concierto para pedir respeto y mandar un fuerte mensaje a todos los asistentes.

“Sáquenlos a la chinga... a mí no me estén aventando hielos porque yo los respto y ustedes no me están respetando”, dijo el sonorense notablemente enojado.

El intérprete de Botella tras Botella también agradeció a los fans que sí respetan su espacio arriba del escenario.

“Quiero darle gracias a mis fans porque son una chingonerí... ", dijo el sonorense para después continuar cantando su repertorio musical.

En otros videos se puede ver a Christian Nodal reclamando a un fan, pues se acerca a él y le hace una señal para que pare los ataques con hielos.

El nombre del sonorense no solo ha estado en boda de todos por esta polémica, sino también por su reciente beso en público con la rapera argentina, Cazzu.

