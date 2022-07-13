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FOTOS | ¿Qué hay detrás del regalo que Christian Nodal le dio a su maestro?

Maestro de Christian Nodal reveló qué hay detrás del regalo que le hizo el cantante. ¡Te contamos todos los detalles!

Por: TV Azteca

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